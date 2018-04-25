Премьер Литвы: латыши нам не братья, а конкуренты

Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на встрече с избирателями премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, планирующий выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах президента Литвы. Об этом сообщает LETA.
Сквернялис сделал данное заявление, отвечая на вопросы жителей на юге Литвы (Лаздийский район). Политик назвал своими приоритетами стратегическое партнерство Литвы с США и Польшей. Говоря же об отношениях с Латвией, Сквернелис объявил, что два народа являются «не братьями, а конкурентами во многих сферах».