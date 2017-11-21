Премьер Литвы: можно вести переговоры о повышении зарплат медиков на 15–20% в следующем году

В следующем году зарплаты медиков в Литве могут быть увеличены на 15-20%, говорит премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

“Есть реальность, связанная с нашими финансовыми возможностями, и, я думаю, что компромисс, поиски которого идут, возможно, удастся ускорить повышение зарплат – не 1 июля, а немного раньше. Диапазон – 15–20%, об этом можно вести переговоры, искать дополнительные, недостающие источники финансирования. Думаю, что в любом случае это диалог. (…) Все равно тот или иной результат у нас будет”, – сказал глава правительства Литовскому радио во вторник.

Он подчеркнул, что из-за такого повышения зарплат в следующем году понадобятся дополнительные 120 млн. евро.

С. Сквярнялис сказал, что дискуссии с представителями медиков, объединившихся в Литовское движение медиков (ЛДМ), носят рациональный характер. Встретиться с ними глава правительства намечает во вторник.

Повышения зарплат с января требует вновь учрежденное ЛДМ, в распространенной им петиции содержалось требование повысить с января зарплаты на 30%, в течение ближайшего года – еще на 50%, а к 2020 года зарплаты должны соответствовать средней зарплате врачей в странах-членах Евросоюза.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига с ЛДМ предварительно договорился о менее амбициозном повышении зарплат, начиная с мая следующего года, но и этот вероятный рост еще будет согласовываться с Минфином.

BNS

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