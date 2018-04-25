Премьер Литвы назвал «Миссию Сибирь» символом национальности

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Во Дворце правительства Литвы открылась выставка экспедиции «Миссия Сибирь» , сообщает пресс-служба кабмина. Премьер-министр Саулюс Сквернялис принял участие в открытии экспозиции. По его словам, проект является «символом национальности» и побуждает молодых людей стремиться к сохранению истории.

Сквернялис также отметил, что важна не только деятельность участников миссии по благоустройству захоронений депортированных литовцев, но и, после возвращения, распространение своего опыта среди общественности: в школах, университетах, различных центрах и литовских общинах за рубежом.

«Глава правительства был рад, что одной из остановок «Миссии Сибирь» стал Дворец правительства, где можно ближе познакомиться с прошлыми экспедициями. Он пожелал и дальше развивать эту важную миссию, отыскивать новые идеи, не терять мотивации работать и творить на благо Литвы», — говорится в сообщении кабмина.

Проект «Миссия Сибирь» стартовал в 2006 году. Ежегодные экспедиции отправляются в Россию, где в течение двух недель приводят в порядок места захоронений литовцев в Сибири. За время проекта участие в нем приняли 250 молодых людей, а выразили готовность помогать более 13 тысяч граждан.

Прошлогоднюю «Миссию Сибирь» прошла в Казахстане.