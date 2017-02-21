Премьер Литвы не исключает, что Латвия не возражает против БелАЭС из экономических соображений

Вполне вероятно, что Латвия не высказывается решительно против строительства на границе Литвы и Белоруссии (в Островце) Белорусской АЭС (БелАЭС), потому что рассчитывает получить таким образом экономическую выгоду. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис не исключает, что Латвия хотела бы получить белорусские грузы, которые сейчас идут через Литву, поэтому не хочет ссориться с Белоруссией.

“Зная тот процесс, который проводят наши братья (латыши – ред.) сегодня, и если исходить из этих прагматических соображений, то версия (получения белорусских грузов – BNS) действительно имеет под собой основание”, – сказал С. Сквярнялис в понедельник в телепрограмме “В центре внимания” телеканала LRT.

По его словам, БелАЭС станет испытанием для единства стран Балтии, потому что Литва и Эстония согласны блокировать импорт произведенной на этой станции электроэнергии, а Латвия не намерена предпринимать такие действия. Однако С. Сквярнялис уверяет, что дружественная позиция в отношении Белоруссии не обязательно будет означать новые грузы для Вентспилского порта.

“Я бы точно не хотел, чтобы так случилось, чтобы латыши пожертвовали серьезными решениями в плане солидарности, решениями в планы ответственности ради какой-то чисто экономической выгоды, которая не ясно, будет ли – во-первых, и не ясно, повлияет ли это на решение белорусского правительства, действительно ли грузы повезут на вдвое большее расстояние только затем, чтобы наказать Литву. Это тоже “стресс-тест” для Балтийских государств” в том плане, едины мы или нет”, – сказал премьер-министр.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в середине января в интервью BNS сказал, что Латвия поддерживает позицию Литвы требовать самых высоких стандартов безопасности для БелАЭС, однако не рассматривает возможность ограничения в приеме электроэнергии из Белоруссии на своем рынке. Он уверял, что Латвия стоит на позиции больше общаться с белорусами, а не блокировать электроэнергию, кроме того, он назвал дискуссии по БелАЭС “горячим вопросом во внутренней политике Литвы”.

Литовское правительство утверждает, что строительство БелАЭС в 50 километрах от Вильнюса ведется без соблюдения стандартов безопасности. На станции будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй – в 2020 году.

Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS

Метки: БелАЭС, Литва, Премьер Литвы, Саулюс Сквярнялис