Премьер Литвы не усматривает угрозы экономике в связи с ростом минимальной зарплаты

Литовский премьер Салюс Сквярнялис утверждает, что в следующем году минимальная месячная зарплата (ММЗ) будет расти последовательно и не будет представлять угрозы конкурентоспособности страны.

“Если говорить о росте минимальной зарплаты, то она будет увеличиваться последовательно – приблизительно на 5%. Это действительно последовательный рост, по сравнению с прежними годами (…) Нельзя сказать, что ММЗ не нужно поднимать. На Трехстороннем совете (представителей профсоюзов, работодателей и Кабмина – BNS) мы договорились, что это не будет политическим решением, и размер ММЗ будет связан со средней заработной платой и не будет превышать 50%. Сейчас мы достигли этих пределов, и это будет соответствовать показателю большинства государств. Поэтому действительно не вижу в этом угрозы”, – сказал глава правительства во вторник в интервью радиостанции LRT.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), завершившая работу в Литве в понедельник, предупредила Кабмин о том, что дальнейшее повышение ММЗ может навредить конкурентоспособности страны. Эксперты МВФ считают, что Литва должна снизить налогообложение труда, а увеличить обложение капитала и имущества, а также улучшить сборы налогов.

В октябре правительство одобрило повышение ММЗ на 20 евро до 400 евро. В предыдущий раз минимальная зарплата повышалась в июле прошлого года, тогда она увеличилась до 380 евро.

BNS

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