Премьер Литвы: нет оснований для возникновения кризиса

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис утверждает, что не видит оснований для возникновения нового экономического кризиса, но правительство все же накапливает резерв для того, чтобы быть готовым к возможным потрясениям.

«Не нужно начинать пугаться и пугать людей. Это плохо, если говорить об экономике. Мы должны основываться и на международных экспертах, и на наших показателях. Сегодня нет никаких оснований говорить о том, что нам грозит кризис», – заявил С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, стремясь подготовиться к возможным потрясениям, лучше, это было накануне последнего кризиса, это правительство ответственно накапливает резервы.

«Правительство накапливает резервы. Все же, может быть ,что когда-нибудь придет трудный период, или не будет такого роста, действительно не будет такого экономического подъема. Мы не знаем, что может случиться через месяц, если говорить о геополитической ситуации — конфликт, какая-то война, торговая война, война пошлин, различные локальные конфликты. Правительство ответственное, мы должны накапливать резервы, чтобы не оказаться в такой ситуации, в которой мы оказались во время последнего кризиса без ничего», – пояснил премьер.

Он утверждает, что в конце года планируется, что «через различные фонды будет накоплен резерв в размере более 1,5 млрд евро».

BNS