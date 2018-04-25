Премьер Литвы: невозможно будет согласовать с этим президентом кандидатуру нового министра

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что не надеется согласовать с президентом Далей Грибаускайте кандидатуру министра окружающей среды.

«Зная, сколько длится согласование и каков подход президента, я прихожу к выводу, что будет отклонена любая другая выдвинутая мною кандидатура. Это значит, что с этим президентом согласовать новую кандидатуру будет невозможно», – написал С. Сквярнялис на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».

Д. Грибаускайте в среду отказалась назначать министром окружающей среды социал-трудовика Ирму Гуджюнайте.

BNS