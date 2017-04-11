Премьер Литвы: новый Трудовой кодекс вступит в силу в июле

Новый Трудовой кодекс, либерализующий трудовые отношения, принятый еще сеймом прошлого созыва, но отложенный новым сеймом на полгода, вступит в силу в июле с теми поправками, которые уже согласованы в Трехстороннем совете, повторил премьер Литвы.

Глава правительства Саулюс Сквярнялис отметил, что одобренные Трехсторонним советом поправки Кабмин рассмотрит 19 апреля. Он также подчеркнул, что все поправки, зарегистрированные парламентариями будут отклонены – якобы таково решение коалиции “аграриев” и социал-демократов.

“Существенно, что на 1 июля этот кодекс, который откладывается, с поправками, соглашение по которым достигнуто, вступит в силу. Если будут попытки зарегистрировать в сеймы различные поправки, то коалиция решила, что они должны быть отклонены”, – заявил во вторник после совещания коалиции журналистам премьер.

Семнадцатого марта Трехсторонний совет представителей работодателей, работников и правительства завершил дискуссии по спорным положениями нового Трудового кодекса. Литовский профсоюз Sandrauga – единственный из профсоюзов, не подписавших соглашение Трехстороннего совета.

BNS

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