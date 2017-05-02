Премьер Литвы обещает добиваться полной безопасности голосования по Интернету

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что его правительство, наметившее ввести голосование по Интернету, будет добиваться обеспечения полной безопасности этой системы.

“Мы будем добиваться создания такой системы”, – сказал премьер во вторник в интервью радио LRT.

По его словам, при создании системы электронного голосования все внимание будет направлено на обеспечение надежности и безопасности этой системы.

“Не может быть никаких сомнений, никто со стороны не сможет изменить волю наших людей, выраженную на выборах”, – сказал премьер.

“Видя интервенции в системы выборов в других государствах, где даже и нет электронного голосования, но определенные угрозы возникают, мы должны добиться и обеспечить создание такой системы, которая гарантировала бы абсолютную безопасность. Это главная цель, мы будем работать в этом направлении”, – сказал С. Сквярнялис.

Правительство Литвы говорит, что электронное голосование повысит активность эмигрантов, а подсчет голосов будет быстрее и точнее.

Пятый вариант законопроекта, который сейчас обсуждается, через несколько месяцев должен оказаться на повестке дня кабмина, а окончательное решение примет парламент. Правительство предусматривает, что система электронного голосования стоимостью 2 млн. евро будет создана в 2018 году, а первое электронное голосование состоится на выборах в муниципальные советы в 2019 году.

Критики говорят, что из-за плохой ситуации с безопасностью система голосования по Интернету может стать легкой мишенью кибератак, предпринимаемых с целью изменить результаты выборов, также есть опасения по поводу обеспечения анонимности.

Президент Даля Грибаускайте говорит, что электронное голосование не обеспечит тайну голосования и его безопасность.

“Принимая во внимание геополитические реалии, какие огромные ресурсы направляются на кибернетические атаки против демократических государств, мы можем сделать вывод, что интернет-голосование не сможет обеспечить секретности и безопасности. Это может нарушить конституционное требование анонимности (секретности)”, – отметила Д. Грибаускайте на прошлой неделе.

BNS

Метки: голосование, Литва, по Интернету, Саулюс Сквярнялис