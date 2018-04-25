Премьер Литвы обещает повышать конкуренцию межу торговыми сетями

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что правительство будет стремиться к повышению конкуренции между крупными торговыми сетями, а ответственные ведомства проверят их соглашения с поставщиками.

Как отметил глава правительства, Кабмин рассматривает возможность поощрения прихода новых участников рынка и сокращения требований для открытия мелких магазинов.

«Мы будем искать и ищем решения по повышению конкуренции», — заявил премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он отметил, что в данный момент концентрация крупных торговых сетей слишком велика.

У Maxima сейчас 242 супермаркета, у Iki – 229, у Norfa – 143, у Rimi — 56, у Lidl – 37, свидетельствуют официально публикуемые данные.

Могут быть снижены требования

С. Сквярнялис отметил, что будут стараться привлечь новых участников рынка и поощрять открытие маленьких магазинов, сокращать бюрократию.

«Правительством поручено оценить бюрократический груз. Сегодня для малого бизнеса открытие магазинчика согласно всем требованиям — от постоянных договоров до норматив — миссия становится невыполнимой», — утверждает премьер.

Глава правительства также сказал, что государственные ведомства должны пересмотреть договора между поставщиками и торговцами, «каковы эти договора, на кого возлагаются риски, какие возникают дополнительные платы, штрафы».

«Крайне важно, и то, нет ли соглашений, особенно, если речь идет о крупных торговых центрах, которые получают товары по явно фиксированной цене и условиям, при которых другим торговым сетям эта продукция может поставляться по более высокой цене или вообще не поставляться», — сказал С. Сквярнялис.

Он также добавил, что более активно должны действовать и ведомства, ответственные за защиту прав потребителей, конкуренцию и защиту персональных данных.

Премьер подчеркнул, что решения будут приняты осенью, она надеется, что эти меры позволят снизить потребительские цены.

BNS