Премьер Литвы обещает усилить сигнал LRT, чтобы его могли принимать и литовцы Польши

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Литва будет искать способы усиления сигнала своего общественного вещателя, чтобы его телевизионные и радиопрограммы могли принимать и проживающие в Польше литовцы, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

«Мы уже предварительно говорили с директором Литовского радио и телевидения госпожой Моникой Гарбачяускайте-Будрене об усилении сигнала», — сказал в среду BNS по телефону во время визита в Польшу глава правительства Литвы.

Он сказал, что услышал о такой потребности на встрече с членами литовской общины в Польше.

«Потребность была озвучена. Я очень рад, что такая потребность есть и эта проблема актуальна», — сказал С. Сквярнялис.

По его словам, сейчас у проживающих вблизи границы с Литвой — в Пуньске, Сейнах, Сувалках — литовцев есть трудности с принятием теле- и радиопрограмм LRT.

«Мы будем искать решения, как посредством усиления сигнала или другими способами сделать так, чтобы Литовское ТВ и радио были доступны для проживающих на польских землях литовцев», — сказал глава кабмина.

В мае этого года в юго-восточной части Литвы, в районах, где компактно проживает польское населения, была начата бесплатная трансляция пяти польских телеканалов.

«Мы разрешили аналогичную ситуацию, когда Литовское государство профинансировало и началась трансляция пяти польских каналов наземным цифровым способом в районах с проживанием национального меньшинства. Нам также нужно искать решения, как сделать наше Литовское ТВ доступным для литовцев, проживающих здесь (в Сейнах, Пуньске, Сувалках – BNS)», – сказал BNS С. Сквярнялис.

Программы польского ТВ транслируются на юго-восточную часть Литвы без кодировки — это означает, что жители этих районов могут смотреть эти программы бесплатно. На это правительство выделило на год около 350 тыс. евро.

В Литве проживает примерно 200 тыс. людей польской национальности.

Этот шаг сделан в ответ на пропаганду Кремля и часто используемую ею тему нацменьшинств.

BNS