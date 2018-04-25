Премьер Литвы обсудил с премьером Финляндии проект Rail Baltica

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду обсудил со своим финским коллегой Юхой Сипилей проект Rail Baltica, сценарии Brexit.

На встрече с находящимся в Вильнюсе премьером Финляндии С. Сквярнялис приветствовал решение этой страны присоединиться к проекту Rail Baltica.

По словам литовского премьера, реализация проекта будет способствовать социально-экономической интеграции региона, откроет возможности соединить Арктику со странами Балтии железной дорогой через Финляндию, сообщило правительство.

Финляндия официально присоединилась к проекту, а генеральным директором и главой правления координирующего реализацию проекта предприятия B Rail месяц назад назначен финн Тимо Рийхимяки.

BNS