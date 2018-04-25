Премьер Литвы отбывает в Ирландию обсудить Brexit

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в понедельник отбывает в Ирландию, где встретится с премьером этой страны Лео Варадкаром, местной литовской диаспорой.

Главной темой визита будет Brexit. Первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис сказал BNS, что предстоит выяснить позицию Ирландии в дискуссии о так называемом механизме backstop, предусматривающем, что после Brexit не появится физическая граница между Северной Ирландией и Ирландией.

Также намечается обсудить вопросы, связанные с многолетней финансовой перспективой Евросоюза (ЕС), проблематику будущего ЕС, уделить внимание двусторонним отношениям.

Премьеры также планируют посетить школу Hartstown Community School. Это одна из трех ирландских школ, где обучение ведется на литовском языке.

Как сообщает правительство, Ирландия сейчас — единственное в мире государство, помимо Литвы, где можно обучаться литовскому языку в общеобразовательных школах.

С. Сквярнялис также встретится с литовской диаспорой Ирландии, лидерами литовских организаций этой страны. Намечается обсудить вопросы субботней литуанистической школы, поощрения эмигрантов возвращаться в Литву, референдума о сохранении гражданства, другие вопросы.

Во время визита премьера будет сопровождать министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

BNS

Photo by EPP Group in the European Parliament (Official) on Foter.com / CC BY-ND