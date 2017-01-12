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Премьер Литвы отправится с первым зарубежным визитом в Латвию

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис  в четверг отправляется с первым зарубежным визитом в новой должности в Латвию.

Намечены встречи главы литовского правительства с латвийским коллегой Марисом Кучинскасом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Раймондсом Вейонисом.

“Темы встреч – двухстороннее сотрудничество, ситуация в сфере безопасности в регионе, энергетика,  транспорт”, – сообщил BNS советник С. Сквярнялиса Томас Бяржинскас.

Первый зарубежный визит нанес в Ригу и новый спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

BNS

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