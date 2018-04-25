Премьер Литвы подарил бельгийскому музею военную форму межвоенной Литвы

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Находящийся в Брюсселе литовский премьер Саулюс Сквярнялис подарил Королевскому музею вооруженных сил и военной истории Бельгии военное обмундирование межвоенной Литвы.

Передавая экспонаты из Военного музея им. Витаутаса Великого, премьер подчеркнул, что просьбу прислать образцы военного обмундирования, оружия другие аксессуаров армии того времени 91 год назад, еще в 1927 году.

«Отрадно, что Литва сегодня выполнила эту просьбу наших друзей. Особенно отрадно, что в этом, 2018 году, Литва отмечает столетие восстановления государства, а через четыре дня — и столетие восстановления армии. Я надеюсь, что полученная из Военного музея им. Витаутаса Великого коллекция обогатит сокровищницы Королевского музея и будет радовать глаз всех посетителей этого музея, будить любопытство тех, кто интересуется такими темами», — сказал глава правительства.

С. Сквярнялис также с удовлетворением отозвался об особенно тесных двусторонних отношениях, подчеркнув, что Литва и Бельгия являются партнерами в Евросоюзе и НАТО.

Премьер напомнил, что после того, как Литва в марте 2004 года стала членом НАТО, первую миссию воздушной полиции Альянса осуществляли именно самолеты ВВС Бельгии, которые сейчас уже четвертый раз охраняют воздушное пространство стран Балтии. Бельгийские военные с января прошлого года являются также частью международного батальона НАТО в Литве.

Участвовавший в церемонии новый министр обороны Бельгии Сандер Лонес информировал, что принято решение об участии бельгийских военных в миссиях в Литве и в 2019 году.

В понедельник С. Сквярнялис также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

BNS