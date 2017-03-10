Премьер Литвы пока не видит оснований для импичмента М. Бастису

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что пока не видит оснований для импичмента социал-демократу Миндаугасу Бастису после того, как Департамент госбезопасности (ДГБ) отказался выдать ему разрешение на работу с засекреченной информацией из-за его личных связей с представителями преступного мира и российских энергетических компаний.

“Я не думаю, по этим имеющимся фактам, что есть основания сегодня для импичмента, но нужно посмотреть, какая информация представлена, чем располагает ДГБ, и тогда коллеги должны принять решение, может ли такой коллега выполнять функции независимого, свободного от влияния представителя народа в сейме”, – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквярнялис.

По словам С. Сквярнялиса, на вопрос, сможет ли он выполнять обязанности члена сейма, должен ответить сам М. Бастис. Социал-демократ подтвердил, что уходит из руководства сейма, однако отказываться от парламентского мандата не намерен.

“ДГБ выполнил свою функцию и констатировал, что этому политику – если говорить об информации, которой могут располагать государственные политики и которая связана с государственной тайной, – по сути нельзя доверять. Может ли это быть препятствием для выполнения обязанностей члена сейма, должен решить прежде всего сам член сейма, действительно ли он сможет работать, оставаться независимым и свободным от влияния. Он сам должен сказать, потому что он сам лучше всего знает”, – сказал премьер.

Об импичменте М. Бастису, если он не уйдет из сейма, заговорил глава парламента Викторас Пранцкетис, а также парламентская оппозиция.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, ДГБ, импичмент, Литва, Саулюс Сквярнялис