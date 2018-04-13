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Премьер Литвы: политический проект “Северный поток 2” навредит Украине

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 13, 12:00   |   Комментариев: 0

Планирующийся к прокладке по дну Балтийского моря  газопровод “Северный поток 2” (Nord Stream 2) является, по сути, политическим проектом, который принесет большой ущерб украинской экономике, утверждает находящийся в Киеве литовский премьер Саулюс Сквярнялис. По словам премьера, следует поддержать предложение Украины в качестве альтернативы увеличить  транзит газа в Европу через ее территорию. 

“Мы обсуждали Nord Stream. Украина действительно благодарит Литву за поддержку, поскольку этот проект, который, по моему мнению, не является экономическим, больше носит политический характер”, – заявил С. Сквярнялис после состоявшейся в Киеве встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

В ответ на вопрос о позиции Литвы по предложению Украины вместо второй линии “Северный поток 2” увеличить транзит газа в Европу через ее территорию, премьер сказал, что поддержит такой вариант.

“Газпром” является единственным акционером проекта “Северного потока 2”, а его партнеры – германские компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie, британо-голландская  Dutch Shell – являются пайщиками финансирования проекта и будущими выгодополучателями.

Магистральный газопровод “Северный поток” протяженностью 1224 километра начал действовать шесть лет назад. “Газпром”, уже контролирующий треть европейского рынка газа, стремится в два раза увеличить реальную годовую пропускную способность трубопровода до 120 млрд кубометров. Дополнительные линии газопровода планируется начать прокладывать в этом году, а завершить проект – в 2019 году.

BNS

Метки: 

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