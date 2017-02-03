Премьер Литвы: помощь госпредприятий планируется распределять через спецфонд

Спонсорские средства находящихся в госуправлении предприятий, направляемые спорту, культуре и искусству, в будущем планируется распределять через специальный фонд, заявил в четверг литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

“Мы можем обдумать общий фонд”, – сказал глава правительства в интервью радиостанции Ziniu radijas .

Премьер утверждает, что в этот фонд будут подаваться заявки, он должен будет оценивать достигнутые результаты.

“Прозрачное распределение помощи может быть. Мы должны определиться, сколько от каких предприятий, какими будут критерии. Если будет поступать так, то у общественности не останется вопросов. Когда поступаю по принципу “этому дам, этому не дам, этому хочу дать, этому не хочу” – возникают различные странные формы помощи”, – сказал С. Сквярнялис.

Глава правительства видит смысл в том, чтобы государство поддерживало важнейшие баскетбольные клубы: каунасский Zalgiris , вильнюсский Lietuvos rytas или клайпедский Neptunas, чтобы они могли успешно соревноваться на международных турнирах и проводить соревнования баскетбольной сборной.

В прошлом году каунасскому Zalgiris выделил 300 тыс. евро энергохолдинг Lietuvos energija , на такую же сумму поддержала вильню c ский Lietuvos rytas железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai .

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис, спецфонд