Премьер Литвы: поправки о защите детей необходимо принять в срочном порядке

После смерти избитого четырехлетнего мальчика в Кедайняй поправки о защите детей необходимо принять в порядке особой срочности, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

“Есть не только поправки, за которые сейчас критикуют сейм. Есть внесенные в начале этого года президентом поправки, которые, в частности, обязуют Службу по охране прав ребенка реагировать оперативно и позднее, чем в течение одного рабочего дня, перевести ребенка жить в безопасные условия. Их тоже необходимо принять в порядке особой срочности”, – сказал премьер в пятницу.

Комментарий премьер-министра передал BNS его пресс-атташе Томас Бержинскас.

По словам С. Сквярнялиса, созывать внеочередную сессию сейма нужно тогда, когда парламентарии будут готовы принять в порядке особой срочности все необходимые, западные, основанные на доброй практике решения, которые позволят забыть о таких средствах воспитания детей, как ремень, палка или кулак.

Он сказал, что в кедайнской трагедии можно усмотреть бездействие ответственных служб или ненадлежащее выполнение обязанностей.

“Поэтому я прошу генерального прокурора наконец дать оценку этой возможности через призму Уголовного кодекса. Может, хотя бы досудебное расследование и реальная угроза ответственности за ненадлежащее или халатное исполнение обязанностей разбудит служащих, которые выполняют свою работу не так, как следовало бы? Тем самым мы получили бы и правовую оценку относительно деятельности или бездействия ведомств”, – сказал С. Сквярнялис.

После приведшей к гибели ребенка вспышки насилия в Кедайняй в феврале будет созвана внеочередная сессия парламента для принятия Закона об основах защиты прав ребенка.

BNS

Метки: Литва, Поправки, Саулюс Сквярнялис