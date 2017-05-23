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Премьер Литвы после теракта в Англии: необходимо повышать внутреннюю безопасность

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 23, 11:00   |   Комментариев: 0

Руководители Литвы во вторник осудили теракт в английском городе Манчестер, где при взрыве во время концерта погибло 19 человек. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что эта атака указывает на необходимость повышать внутреннюю безопасность.

“Предвидеть такие выпады нельзя, но мы можем только повышать внутреннюю безопасность – альтернативы нет. Одно ясно – террор никогда не победит свободных людей”, – говорит премьер.

По его словам, теракт совершен против символа Запада – радующихся жизни молодых людей, у которых все еще было впереди, цинично и целенаправленно метили в самую молодую аудиторию – молодых людей, пришедших на концерт.

Президент Даля Грибаускайте выразила соболезнования королеве Елизавете II. Глава государства осудила “жестокое и ничем не оправданное, не выбирающее жертвы насилие, и выразила твердую солидарность Литвы с жителями Соединенного Королевства”.

Взрыв произошел на концерте звезды поп-музыки из США Ариана Гранде около половины первого ночи по литовском времени. Английская правоохрана называет произошедшее террористической атакой.

BNS

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