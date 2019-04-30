Премьер Литвы поздравил вновь возглавившего правительство Эстонии Юри Ратаса

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в понедельник поздравил сформировавшего новое правительство Эстонии нынешнего премьера Юри Ратаса.

«Мне чрезвычайно приятно, что мы можем продолжить сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке», – говорится в поздравлении премьера.

С. Сквярнялис отметил, что ценит тесный диалог в развитии двухстороннего партнерства и сотрудничества в региональных и международных организациях.

«Я убежден в том, что дружественные взаимоотношения наших стран в будущем только усилятся», – говорится в поздравлении.

С. Сквярнялис пригласил Ю. Ратаса в ближайшее время посетить Литву и пожелал всестороннего успеха в предстоящих делах.

В понедельник новое правительство Эстонии принесло присягу в парламенте.

В него входят политики из возглавляемой Ю. Ратасом Центристской партии, а также из Партии отечества (Isamaa) и крайне правой EKRE.

BNS