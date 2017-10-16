Премьер Литвы: правительство выделит средства на Каунасский стадион

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что правительство выделит средства на реконструкцию Каунасского стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса, однако конкретные цифры пока не комментирует.

Это премьер заявил после беседы с мэром Каунаса, по прошествии нескольких часов после того, как кабмин решил не включать проект в Программу государственных инвестиций.

“Правительство выделит средства на стадион, но мы ждем окончательного проекта и информации, как город будет в этом участвовать. Я понимаю, как важно для Литвы иметь хотя бы один хороший стадион, на котором было бы не стыдно проводить международные соревнования. Знаю, что это понимает и руководство города, и члены сейма, поэтому вопрос будет решаться”, – говорится в переданном BNS комментарии С. Сквярнялиса.

По его словам, каким будет окончательный бюджет следующего года, будет видно в декабре, когда он пройдет согласование в парламенте.

“Я уверен, мы найдем средства для того, чтобы сдвинуть работы по реконструкции стадиона с мертвой точки. Литовские любители футбола могут быть спокойны. Также важно напомнить, что в этом году всем самоуправлениям мы выделяем дополнительно 250 млн. евро. Каунасу дополнительно будет выделен 21 млн. евро, который город потратит по свою усмотрению”, – сказал глава правительства.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис говорит, что услышал от С.Сквярнялиса заверения в том, что деньги на стадион будут выделены и проект сможет двигаться вперед без остановок.

“Мы коротко говорили с премьером, он сказал (…), что на строительство стадиона в течение двух лет будет выделено необходимое финансирование. Проект без денег не оставят”, – сказал В. Матийошайтис BNS в воскресенье.

“О конкретных суммах и цифрах мы не говорили”, – сказал В. Матийошайтис.

По словам мэра, Каунасское самоуправление еще на несколько недель продлило конкурсную закупку на строительные работы, технический проект уже готов, разрешение на строительство тоже получено.

В утвержденном на прошлой неделе кабмином проекте Программы госинвестиций на 2018-2020 годы средств на реконструкцию Каунасского стадиона предусмотрено не было.

Каунасское самоуправление подсчитало, что реконструкция стадиона обойдется в 25 млн. евро – 5 млн. евро предполагается получить из фондов Евросоюза (ЕС), а остальную сумму самоуправление надеялось выделить пополам с правительством (по 10 млн. евро).

BNS

Метки: Литва