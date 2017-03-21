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Премьер Литвы: правящая коалиция продолжает работу, соцдемы поддержат реформу лесничеств

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 10:00   |   Комментариев: 0

Правящая в Литве коалиция аграриев и социал-демократов продолжает работу и постарается нормализовать сотрудничество, сказал журналистам литовский премьер Саулюс Сквярнялис после заседания координационного совета коалиции в понедельник вечером.

По его словам, представители обеих партий договорились о поддержке реформы лесничеств, однако не о ее содержании – об этом обе партии намерены продолжать переговоры.

“Работа продолжается, обсуждено, как можно нормализовать сотрудничество. Думаю, что мы можем констатировать, что коалиция продолжает работу и будет принимать такие решение, какие нужно”, – сказал С. Сквярнялис журналистам.

“Мы поддерживаем реформу лесничеств, но нам нужно дискутировать по содержанию(…) Мы внесем свои предложения, замечания, соберемся вместе и четко скажем, что мы поддерживаеи”, – сказал лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

По словам С. Сквярялиса, в понедельник также договорено о том, что представители Социал-демократической партии поддержат все согласованные в Трехстороннем совете поправки к новому Трудовому кодексу, а никакие дополнительно зарегистрированные предложения и поправки в сейме рассматриваться не будут.

У входящей в правящую коалицию фракции аграриев 56 голосов в парламенте (не считая не входящего во фракцию председателя сейма Виктораса Пранцкетиса), у партнеров по коалиции социал-демократов 19 представителей в парламенте. Во фракции оппозиционных консерваторов – 31 парламентарий.

BNS

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