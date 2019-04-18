Премьер Литвы: предложение министра о зарплатах водителям – компромиссное

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Предложение министра социальной защиты и труда Литвы Линаса Кукурайтиса платить суточные водителям дальних рейсов в том случае, если размер их зарплаты составляет хотя бы две минимальных месячных зарплаты (ММЗ), является компромиссным, говорит премьер Саулюс Сквярнялис.

«Проблема — социальные гарантии водителей. Я считаю, что предложение компромиссное и неплохое. Устанавливается куда более высокий предел — два ММЗ и тогда та сумма суточных, которая не облагается налогом, действительно весомая добавка, зачастую даже более высокая прибавка к зарплате», — сказал С. Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

«Но я поощряю и предлагаю перевозчикам, той же Linava (Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков — ред.) договариваться с профсоюзами, заключить коллективный отраслевой договор, установить особые или дополнительные условия по защите интересов водителей (…)», — сказал премьер.

С. Сквярнялис подтвердил, что поддерживает предложение Л. Кукурайтиса о зарплатах водителям, признав вместе с тем риск того, что транспортные предприятия, особенно малые, могут уйти из Литвы, если вступят в силу ограничения по выплате водителям зарплат суточными.

«Да, это риск, однако я считаю, что нам нужно искать компромисс и сбалансированные решения», — подчеркнул С. Сквярнялис.

В Литве идут дискуссии о так называемом Пакете мобильности, также возникли дискуссии о практике перевозчиков выплачивать водителям большую часть зарплаты суточными, которые не облагаются налогами.

Л. Кукурайтис в среду предложил в сейме разрешить водителям платить суточные только в том случае, если размер их зарплаты достигает хотя бы двух ММЗ — сейчас это 1,11 тыс. евро.

По подсчетам «агрария» Томаса Томилинаса, сейчас в Литве 73 тыс. водителей дальних рейсов, их средняя зарплата до налоговой реформы была 530 евро, а вся зарплата (включая суточные) — 1,8 тыс. евро «на руки».

С начала этого года ММЗ в Литве составляет 555 евро.

BNS