Премьер Литвы предложит Беларуси вместо БелАЭС оборудовать электростанцию на газе

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что намерен предложить властям Беларуси использовать большую часть инфраструктуры строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС), включая сети и электрогенерирующее оборудование, использовать для оборудования электростанции на газе.

«Мы предложили бы Беларуси принять стратегическое решение развивать самостоятельное и диверсифицированное энергетическое хозяйство. Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в продолжающиеся сто лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать ли одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике, или же предпринимать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси», — сказал премьер для пресс-релиза.

Такое предложение, по его словам, могло бы определить, что БелАЭС не начнет работать. По его словам, предложение связано с принятым недавно решение Конвенции Эспоо.

«Если мы хотим конкретный результат, то нам следует не пустословить, а предложить своим соседям решение и, возможно, посодействовать в его реализации. Решение, которое поможет исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики, снять поставленное Конвенцией Эспоо «клеймо». Такое предложение Беларуси и будет сделано», — сказал С. Сквярнялис, который баллотируется в президенты.

Недавно премьер на встрече с избирателями заявил, что у него есть «план-хулиган» и что он предложит белорусам рациональное решение по поводу БелАЭС. Президент Даля Грибаускайте после этого заявила, что Литве нудно продолжать добиваться закрытия БелАЭС, а разговоры о вероятном «прагматическом взгляде» на АЭС — это «попытка торговать безопасностью людей».

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после этого сказал, что не знает о плане премьера относительно БелАЭС.

BNS