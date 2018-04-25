Премьер Литвы представил президенту кандидатуру К. Мажейки в министры экологии

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник направил президенту Дале Грибаускайте представление о назначении главы парламентского Комитета по защите окружающей среды, «агрария» Кястутиса Мажейки министром экологии.

«Представление президенту выслано», — информировал во вторник BNS советник премьера Томас Бяржинскас.

Глава правительства сказал Литовскому радио LRT, что К. Мажейка будет готов сразу приступить к работе в министерстве, потому что ознакомился с проблемами сектора.

«Мы прекрасно понимаем, что срок работы этого правительства намечен до президентских выборов, после избрания президента правительство должно будет получить новые полномочия, поэтому нет даже полдня для выяснения, какие вызовы стоят перед министерством, а председатель Комитета по защите окружающей среды находится непосредственно в эпицентре событий», — сказал С. Сквярнялис.

36-летний К. Мажейка — доктор сельскохозяйственных наук (кандидат наук), он получил образование в Литовской ветеринарной академии.

Он является членом правящего Литовского союза крестьян и зеленых.

На прошедших муниципальных выборах К. Мажейка баллотировался в мэры Мариямполе, но проиграл во втором туре.

Министерство экологии не имеет постоянного руководителя с 7 декабря прошлого года, когда по инициативе премьера был уволен Кястутис Навицкас.

Президент Даля Грибаускайте в начале февраля отклонила кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте на этот пост.

Премьер ранее говорил, что до президентских выборов в мае может и внести новую кандидатуру на должность министра экологии, потому что не рассчитывает на поддержку главы государства.

Сейчас Министерство экологии временно возглавляет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

BNS