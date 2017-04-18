Премьер Литвы представит экономическое обозрение страны: экономика растет, население сокращается

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис во вторник планирует представить парламенту отчет правительства, в котором будут представлены начатые дела возглавляемого им семнадцатого кабинета министров.

В документе отмечается, что литовская экономика растет несколько лет подряд, однако страна выделяется большим неравенством доходов, а также сложным демографическим положением – население сокращается постоянно, высоки показатели эмиграции.

Обязанность премьера представлять отчет о деятельности правительства в парламенте предусмотрена уставом сейма. Новый кабинет министр начала работу в конце 2016 года, поэтому формально С. Сквярнялису придется отчитаться и за работу предыдущего Кабмина под руководством социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса.

Как отмечается в документе, который будет представлен депутатам во вторник, в отчете о деятельности правительстве будет не отчет о результатах работы предыдущего правительства, а оценка положения на момент начала работы семнадцатого правительства в конце 2016 года.

В отчете говорится, что ВВП Литвы растет, сокращается безработица, растут доходы населения, в этом году ожидается, что экономика страны должна расти еще быстрее. По оценкам различных организаций, ВВП в этом году вырастет на 2,4–3%.

Между тем, по коэффициенту распределения доходов в 2015 году Литва была лишь на 26 месте в Евросоюзе, очевидна значительная разница в доходах городского и сельского населения, и около 30% жителей находятся на гране риска бедности и социального отчуждения – это один из самых высоких показателей среди государств ЕС.

Не радуют и демографические показатели – население Литвы сократилось с 3,7 млн. в 1990 году до 2,8 млн. в 2016 году, в последние 15 лет литовские масштабы миграции постоянно лидировали в ЕС, и лишь на несколько лет этот показатель находился на втором или третьем месте. Население в Литве сокращается не только из-за миграции, но и по причине естественной убыли населения.

Согласно представленным данным, в прошлом году из Литвы эмигрировали 50 тыс. 333 жителя, на 5 тыс. 800 больше, чем в 2014 году (44 тыс. 533), и на 13 тыс. 712 больше, чем в 2014 году (36 тыс. 621).

Как говорится в документе, из-за масштабов миграции создается риск роста экономики – в последние два года каждый третий эмигрировавший был в возрасте 20–29 лет, а каждый четвертый – в возрасте 30–39 лет.

В связи с сокращением количества работоспособных жителей и старением населения в будущем Литва может столкнуться с трудностями финансирования пенсий, здравоохранения и образования, констатирует правительство.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис