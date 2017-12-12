Премьер Литвы пригласил нового главу Кабмина Польши посетить в Вильнюс

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис поздравил Матеуша Моравецкого со вступлением в должность главы правительства Польши и пригласил его в следующем году посетить Вильнюс.

“В Вильнюсе мы сможем напрямую обсудить вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества и национальной безопасности, а также общие цели, связанные с Евросоюзом и НАТО”, – говорится в поздравлении С. Сквярнялиса.

Глава литовского правительства также подчеркнул, что приближающийся период особенно важен и для будущего Евросоюза. По словам С. Сквярнялиса, Литва ценит роль Польши в формировании повестки работы ЕС с тем, чтобы в ней отражались региональные и общеевропейские интересы, связанные со слаженным и безопасным ЕС, сообщила пресс-служба Кабмина.

По словам С. Сквярнялиса, 2018 год для Литвы и Польши будет особым потому, что обе страны будут отмечать столетия восстановления государственности.

“Хочу заверить, что литовское правительство готово развивать двухсторонний диалог и продолжать создание общими усилиями благосостояние наших народов” , – отметил премьер.

В понедельник в Варшаве присягнуло правительство нового премьера М. Моравецкого. До этого он занимал пост министра финансов и развития. Ушедшая в отставку премьер Беата Шидло, возглавлявшая правительство в течение двух лет, стала заместителем премьера.

М. Моравецкий бывший банкир, знает английский и немецкий языки, считается лучшим кандидатом, чем Б. Шидло, для представления интересов Польши на международной арене.

BNS

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