Премьер Литвы примет участие в экономическом форуме в Крынице

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В среду премьер Литвы Саулюс Сквярнялис отправится в Польшу, чтобы принять участие в экономическом форуме в Крынице.

«Экономический форум в Крынице обладает почитаемыми традициями, поэтому очень важно, что в этом году мы в нем участвуем вместе с министрами окружающей среды, энергетики, транспорта и экономики. Очевидно, что наши отношения с Польшей расширяются и активизируются. Я считаю, что на этом форуме мы получим прекрасный повод обсудить двухстороннее сотрудничество во всех стратегических сферах», — отметил премьер накануне визита.

Как сообщила пресс-служба правительства, намечены встречи С. Сквярнялиса с главой правительства Польши Матеушем Моравецким, председателем правления польского НК Orlen Даниэлем Обайтеком.

Ранее С. Сквярнялис заявлял BNS, что в Крынице обязательно обсудит с польским премьером создание центра литовской культуры и образования, а также детского сада в Сувалках. Создать такой центр и детский сад просят литовцы этого города.

Экономический форум в Крынице проводится уже третье десятилетие. Он неофициально называется Давосом Восточной Европы, в начале сентября сюда ежегодно съезжаются лидеры политики и бизнеса Восточной и Центральной Европы.

BNS