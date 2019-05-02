Премьер Литвы принял участие в торжествах в Варшаве

🔊 Воспроизвести

В среду литовский премьер-министр в Варшаве принял участие в торжествах по случаю 15-летия расширения Европейского Союза.

Выступая в польской столице, глава Кабмина Литвы акцентировал важность европейской солидарности и единства, необходимость не обострять разделительные линии между «новыми» и «старыми» членами ЕС, сообщила пресс-служба правительства.

С. Сквярнялис отметил, что ЕС не должен решать вопросы, который можно эффективно решать на национальном уровне. По его словам, сильные государства члены и сильные их национальные парламенты — это основа ЕС.

Говоря о важнейших уроках расширения ЕС литовский премьер выделили конкурентный внутренний рынок и призвал противостоять протекционистским тенденциям защиты рынка. Он акцентировал, что благодаря внутреннему рынку выигрывают все 28 членов.

С. Сквярнялис отметил, что расширение ЕС увенчало начавшийся в Европе 30 лет назад процесс объединения.

«Пала символизировавшая железный занавес Берлинская стена, в Польше «Солидарность» расшевелила демократические процессы во всей Центральной Европе. Миллионы людей, поспешили взяться за руки в живую цепь, расшевелив жажду свободы, чтобы осудить преступную сделку Сталина-Гитлера. Люди ясно и недвусмысленно заявили, что не приемлют силу в международных отношениях. Для нас, литовцев, ЕС — это больше, чем экономический проект. Прежде всего, это проект мира и свободы», – сказал он.

BNS