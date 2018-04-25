Премьер Литвы призывает министра ВД посредничать в спорах профсоюзов и руководства полиции

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду призвал министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса посредничать в спорах профсоюзов правоохранителей и руководства полиции.

«По мнению премьера, диалог между руководством полиции и профсоюзами должен иметь место. Было бы отрадно, если бы он вернулся на тот действительно высокий уровень, какой был достигнут несколько лет назад. Министр ВД, в свою очередь, мог бы быть тем человеком и посредником, который сажает обе стороны за один стол и помогает искать и находить решения, устраивающие обе стороны», — сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

Он сказал это после того, как представляющие сотрудников правоохранительных органов профсоюзы обвинили министра в том, что он не справляется со своими обязанностями и с ситуацией в подотчетных учреждениях.

Руководители профсоюзов раскритиковали руководство полиции за недостаточность социального диалога, зарплату правоохранителей, проблемы системы оценивания и мотивирования, дорогостоящие командировки генерального комиссара Линаса Пярнаваса.

Э. Мисюнас отмел критику и сказал, что усматривает в действиях руководителей профсоюзов личные амбиции. Однако он обещал инициировать диалог между профсоюзами и полицией.

Генкомиссар полиции также сказал, что критика профсоюзов лишена оснований, и привел суммы, потраченные на его командировки, которые в несколько раз меньше сумм, названных профсоюзами.

BNS