Премьер Литвы призывает Польшу осуществлять совместные проекты помощи на Украине

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис призывает Польшу осуществлять совместные проекты помощи на Востоке Украины.

Премьер сказал это на встрече с главами парламентов Литвы, Польши и Украины.

«Трехстороннее сотрудничество, тесные связи между нашими странами и взаимная помощь в нынешнем геополитическом контексте как никогда важны. Поэтому особое внимание мы уделяем развитию и двусторонних, и трехсторонних отношений», — сказал премьер для пресс-релиза.

По словам главы правительства, вместе с партнерами Литва поддерживает евроатлантические устремления Украины, отстаивает позиции Украины в Брюсселе и в столицах третьих стран. Независимое, суверенное, стабильное Украинское государство с твердыми обязательствами перед демократией и верховенством закона — общий приоритет.

С. Сквярнялис подчеркнул, что Литва «во всех возможных форматах именует Россию как агрессора», поощряет международное сообщество оставаться единым и требовать от России выполнения Минских соглашений. Решительно осуждаются и не признаются незаконные выборы на оккупированном Донбассе.

Он напомнил об обязательстве Литвы выделить пострадавшей от военных действий с поддерживаемыми Россией сепаратистами Авдеевке миллион евро.

«По мнению премьера, следовало бы инициировать совместные с Польшей проекты помощи на Востоке Украины», — говорится в сообщении.

На встрече шла речь и о более тесном сотрудничестве в формате программы Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство».

«Опыт Литвы показывает, что региональное сотрудничество всегда несет успех. Коллегиальная работа, позитивная конкуренция гарантируют повышенное внимание ЕС и говорят о способности концентрироваться на общих целях», — утверждает правительство.

Во встрече участвовали глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель Сената Польши Станислав Карчевский и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

BNS