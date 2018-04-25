Премьер Литвы призывает Польшу осуществлять совместные проекты помощи на Украине

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис призывает Польшу осуществлять совместные проекты помощи на Востоке Украины.
Премьер сказал это на встрече с главами парламентов Литвы, Польши и Украины.
«Трехстороннее сотрудничество, тесные связи между нашими странами и взаимная помощь в нынешнем геополитическом контексте как никогда важны. Поэтому особое внимание мы уделяем развитию и двусторонних, и трехсторонних отношений», — сказал премьер для пресс-релиза.
По словам главы правительства, вместе с партнерами Литва поддерживает евроатлантические устремления Украины, отстаивает позиции Украины в Брюсселе и в столицах третьих стран. Независимое, суверенное, стабильное Украинское государство с твердыми обязательствами перед демократией и верховенством закона — общий приоритет.
С. Сквярнялис подчеркнул, что Литва «во всех возможных форматах именует Россию как агрессора», поощряет международное сообщество оставаться единым и требовать от России выполнения Минских соглашений. Решительно осуждаются и не признаются незаконные выборы на оккупированном Донбассе.
Он напомнил об обязательстве Литвы выделить пострадавшей от военных действий с поддерживаемыми Россией сепаратистами Авдеевке миллион евро.
«По мнению премьера, следовало бы инициировать совместные с Польшей проекты помощи на Востоке Украины», — говорится в сообщении.
На встрече шла речь и о более тесном сотрудничестве в формате программы Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство».
«Опыт Литвы показывает, что региональное сотрудничество всегда несет успех. Коллегиальная работа, позитивная конкуренция гарантируют повышенное внимание ЕС и говорят о способности концентрироваться на общих целях», — утверждает правительство.
Во встрече участвовали глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис, председатель Сената Польши Станислав Карчевский и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.