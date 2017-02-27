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Премьер Литвы расскажет о средствах по проведению в жизнь программы правительства

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в понедельник представит парламентариям правящей коалиции средства по проведению в жизнь программы правительства.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас сказал BNS, что после своего выступления он будет ждать замечаний от фракций аграриев и социал-демократов, а окончательный план должен быть выработан в течение недели.

По закону, после того, как сейм утверждает программу правительства, правительство должно в течение трех месяцев утвердить приоритетные средства по реализации положений этой программы.

Премьер обещает, что его правительство будет работать над уменьшением социальной напряженности, проводить в жизнь реформы в области образования и трудовых отношений, увеличивать оборонный бюджет. Оппозиция некоторое время назад критиковала программу за отсутствие конкретики и выражала сомнение, что планы кабмина получат поддержку в сейме.

BNS

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