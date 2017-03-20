Премьер Литвы: решение соцдемов о пребывании в коалиции хотелось бы узнать как можно раньше

При принятии решений в сейме приходится полагаться на оппозицию, а если социал-демократы больше не видят смысла находиться в составе правящей коалиции, то они должны информировать об этом как можно раньше, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

“Я думаю, что в этой ситуации нужно очень четко сказать нашим партнерам: если они считают, что пребывание в этой правящей коалиции для них вредно, что они испытывают дискомфорт или не видят смысла, то нам узнать об этом их решении было бы неплохо как можно раньше, и эту точку зрения следует уважать”, – сказал в понедельник журналистам глава правительства.

С. Сквярнялис также сказал, что пока формализация правительства меньшинства с оппозиционными консерваторами или другими оппозиционными фракциями парламента была бы преждевременной.

“Очень многое зависит (от того – BNS), кто станет новым председателем социал-демократов, какое будет сформировано новое руководство партии и насколько оно будет уполномочено и способно влиять на деятельность членов сейма. Пока я не вижу необходимости в формализации (правительства меньшинства – BNS). Дискуссии с партнерами продолжаются, сегодня мы также встретимся, чтобы поговорить о некоторых принципиальных вещах”, – сказал С. Сквярнялис.

BNS

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