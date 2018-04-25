Премьер Литвы С. Сквярнялис: я собираюсь еще поработать на этой должности

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что сейчас сконцентрирован на своих должностных обязанностях и не думает о предстоящих в следующем году президентских выборах. Премьер-министр, которого называют одним из вероятных кандидатов в президенты, не раскрывает, будет ли баллотироваться на высший политический пост страны.

«Могу подтвердить, что я намерен и собираюсь еще поработать на этой должности, которую сейчас занимаю (…) Я не участвую в предвыборной кампании (…) Думаю, это сильно мешало бы работе правительства, поэтому я категорически это отметаю и последовательно тружусь в качестве премьер-министра Литвы и буду это делать и в дальнейшем», — сказал С. Сквярнялис телеканалу LRT.

На вопрос, не направлены ли в последнее время его риторика и поднимаемые вопросы на будущие выборы, С. Сквярнялис ответил, что вопросы цен, роста доходов, снижения численности парламентариев связаны с программой правительства.

С. Сквярнялис признал, что пребывание на посту премьера осложняет участие в президентских выборах. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, уйдет ли с премьерской должности, если примет решение баллотироваться на выборах.

«Тут много сослагательного наклонения, что было бы, если бы. Я точно об этом даже не думал. Поскольку нужно принимать какие-то другие решения, тогда можно было бы думать, что делать дальше. Но Конституция, законы не запрещают баллотироваться на выборах ни члену сейма, ни министру, ни премьер-министру, ни президенту», — аргументировал премьер.

На вопрос, когда он планирует сообщить о своем решении по поводу выборов, премьер ответил, что его решение станет известно тогда, когда этого требует календарь выборов.

BNS