Премьер Литвы считает, что возвращение В. Успасских к штурвалу Партии труда будет бесперпсективным

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что возвращение европарламентария Виктора Успасских к штурвалу Партии труда (ПТ) было бы бесперспективным шагом.

Он также сказал, что, по его мнению, электорат у Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и ПТ разный, поэтому он не думает, что ПТ может переманить избирателей ЛСКЗ.

“Я считаю, что действительно, во всяком случае, я надеюсь, что у нас не один и тот же электорат, я действительно хочу в это верить. И эта попытка вернуться – нужно прежде всего спросить у Виктора, почему это так. Но если знать все истории, которые были связаны с правоохраной и еще не закончены, то я не хочу говорить, но думаю, что это решение бесперспективно. Но пусть каждый человек решает так, как он хочет, видимо, очень важно то, что у партии плохи дела. Если партийцы видят в этом человеке вероятного лидера, это их решение”, – сказал С. Сквярнялис радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Вернувшийся в ПТ ее создатель и долголетний руководитель, европарламентарий В. Успасских говорит, что, скорее всего, будет претендовать на должность председателя партии.

Отвечая на вопрос, будет ли он претендовать на должность председателя партии, В. Успасских на этой неделе сказал BNS: “Скорее всего, не исключаю такой возможности”.

Выборы ПТ состоятся в феврале следующего года, в связи с тем, что с должности председателя партии после возвращения В. Успасских ушла мэр Ширвинтос Живиле Пинскувене. Временно ПТ возглавляет бывший министр культуры Шарунас Бирутис.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис