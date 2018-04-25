Премьер Литвы считает свое предложение по БелАЭС реальным, обвиняет критиков в бездействии

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Литовский премьер-министр называет реальным и реализуемым адресованное Беларуси предложение конвертировать Белорусскую АЭС в Островце в газовую станцию, а критиков обвиняет в бездействии.

По словам премьера, в последнее десятилетние литовские должностные лица не предпринимали реальные шаги, чтобы остановить проект.

«Эта альтернатива, которую мы выдвигаем, является реальной, реализуемой и продемонстрировала бы добрую волю белорусской стороны», – заявил журналистам в правительстве С. Сквярнялис.

Премьер-министр утверждает, что, получив предложение, Белоруссия сможет показать, стремится ли она решать вопросы обеспечения электроэнергией, или выполняет геополитический проект под влиянием России.

По словам С. Сквярнялиса, эксперты, критикующие идею «молчали, когда десять лет назад практически было сделано все, чтобы эта станция появилась».

«Тогда не было сделано ничего реального, когда еще можно было принять реальные решения, чтобы этот объект не появился у границы Литвы и в таком неблагоприятном и опасном месте», – сказал премьер.

Он также добавил, что представит официальные предложения белорусскому правительству в письменной форме.

Ранее С. Сквярнялис утверждал, что если Беларусь откажется от проекта атомной станции, то более 60% уже созданной инфраструктуры может быть использовано для электростанции, работающей на газе.

Он отмечает, что функционирующий в Клайпеде терминал сжиженного природного газа и будущий газопровод, который соединит Литву и Польшу, откроют возможности для сотрудничества с Белоруссией и альтернативные поставки газа.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее заявлял, что идея замены типа станции основывается на прецеденте, когда в прошлом веке Белоруссия остановила строительство АЭС под Минском и преобразовала ее в газовую электростанцию.

Его предшественник, работавший министром энергетики в правительстве правых, Арвидас Сякмокас отметил, что предложение является нереальным и сравнил его с предложением превратить пароход в подводную лодку.

Представители Беларуси предложение С. Сквярнялиса пока не комментируют.

«Посольство Беларуси пока не комментирует озвученное предложение в связи с тем, что официально в адрес белорусской стороны оно не поступало», – сказал BNS пресс-секретарь посольства Павел Слюникин.

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится в нарушение требований безопасности. Белоруссия эти обвинения отметает.

Литва ранее пыталась остановить проект, инициируя эмбарго на импорт электроэнергии со станции, но не получила поддержки других Европейских стран и ведомств.

BNS