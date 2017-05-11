Премьер Литвы сомневается в возможностях ввести полный запрет на рекламу алкоголя

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сомневается в том, что после полного запрета рекламы алкоголя в Литве ее можно будет удалить и с зарегистрированных за границей интернет-сайтов.

“Я считаю, что при принятии закона нужно честь и его реальное действие, и возможность обеспечения его выполнения. Поэтому я действительно пока вижу определенные сомнения по возможностям технически решить вопрос источников, если говорить о порталах, то о тех, которые находятся вне юрисдикции Литовской Республики. Достаточно сложно технически и юридически”, – сказал премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas .

По его словам, все ограничения, связанные с алкоголем, будут адекватными.

“Что касается самих ограничений и контроля, то мы не должны отождествлять все ограничения и ограничения доступа с абсолютным контролем. (…) Нужно учесть, что применяемые ограничения и санкции будут адекватными, пропорциональными”, – сказал премьер.

В средине апреля правительство одобрило рассматриваемые в сейме поправки, которые призваны ограничить возможности приобретения и рекламы алкоголя.

Сейчас сейму представлены два пакета законов – они предусматривают учреждение специализированных магазинов для торговли алкоголем, повышение возраста, с которого разрешается его употреблять, и увеличение времени запрета на продажу алкоголя. Советы самоуправлений получат право устанавливать места или территории, где будет запрещено торговать алкоголем. В проектах предусмотрен и запрет на рекламу алкоголя.

BNS

Метки: Литва, реклама алкоголя