Премьер Литвы в Брюсселе призывает НАТО укрепить ПВО в регионе Балтийского моря

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Находящийся в Брюсселе литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник призвал НАТО укрепить противовоздушную оборону (ПВО) в регионе Балтийского моря.

На встрече с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом премьер поблагодарил НАТО за то, что блок в последние годы стал укреплять мощности коллективной обороны в связи с обеспокоенностью Литвы и других стран региона действиями России.

«В последнее время блок НАТО действительно сделал немало в плане укрепления несколько подзабытых мощностей коллективной обороны и сдерживания, а для Литвы актуально, чтобы блок НАТО был готов в любое время и должным образом отреагировать на вероятную агрессию, укрепить мощности ПВО в регионе и предпринять другие важные шаги», — сказал премьер Литвы на совместной пресс-конференции с главой НАТО.

Литва добивается, чтобы осуществляемая сейчас в странах Балтии миссия воздушной полиции НАТО стала составной частью ПВО. Это значит, что несущие дежурство истребители стран-членов Альянса смогут в случае кризиса выполнять боевые задачи.

Балтийские страны также добиваются помощи от НАТО в создании архитектуры региональной ПВО, чтобы соединить в одну схему обороны системы ПВО малой, средней и большой дальности.

Литва сейчас располагает только системами ПВО малой дальности, у нее подписан договор о закупке систем средней дальности.

BNS