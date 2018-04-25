Премьер Литвы в Ирландии обсудит вопросы Brexit и образования

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис на этой неделе посетит Ирландию, где встретится с премьером этой страны Лео Варадкаром, местной общиной литовцев.

Как сообщил BNS первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис, существенными вопросами двухсторонней встречи будут проблемы, связанные с выходом Соединенного Королевства из ЕС: позиция Ирландии в дискуссии о так называемом механизме backstop, который предусматривает отсутствие физической границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.

«Мы бы хотели, чтобы было найдено соглашение, которые бы удовлетворяло Ирландию, чтобы сохранялось известной Мирное соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение -BNS), поскольку оно помогло создать и сохранить мир в Ирландии. Мы никоим образом не можем допустить, чтобы в контексте Brexit вновь возникли границы, определенные ограничения внутри одного народа», – сказал Д. Матулёнис.

Также планируется обсудить вопросы, связанные с многолетней финансовой перспективой ЕС, проблематикой будущего ЕС, будет уделено внимание двусторонним отношениям.

Премьер также посетят единственную в Ирландии школу, где ведется обучение на литовском языке, С. Сквярнялис планирует встретиться с литовской общиной, обсудить с ее представителями актуальные проблемы, возможности привлечения граждан вернуться в Литву, планирующийся в мае референдум по двойному гражданству.

По нынешним планам, Brexit должен состояться 29 марта. Брюссель, получивший просьбу Соединенного Королевства, обещает рассмотреть изменения этой даты и продления выхода на два года.

Ирландия — второе государство после Соединенного Королевства по численности литовских эмигрантов – в этой стране проживает около 70 тыс. граждан Литвы.

BNS

Photo by EPP Group in the European Parliament (Official) on Foter.com / CC BY-ND