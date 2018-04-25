Премьер Литвы в Израиле: исправляем исторические ошибки, но смотрим в будущее

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во время своего визита в Израиле акцентировал стремление к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, однако заверил, что не забывает и о трагической истории евреев Литвы.

Об этом он заявил на встрече с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, состоявшейся во вторник вечером в Иерусалиме.

«Мы исправляем исторические ошибки, но смотрим в будущее. А будущее — это общая борьба с вызовами, возникающими и в этом регионе, и в мире: то есть терроризмом, кибернетическими атаками, гибридными войнами, – заявил С. Сквярнялис на совместном брифинге премьеров. – Я рад, что Израиль находится на первой линии в вопросе защиты Европы от названных угроз».

«Я не забывают историю – вчера у меня была возможность встретиться с более чем 200 литваками, мы коснулись и Дня памяти Холокоста», – сказал литовский премьер.

Он сказал, что Израиль — один из важнейших партнеров Литвы не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, и отметил стремление укреплять сотрудничество в сфере высоких технологий.

«Мы обсудим потенциал укрепления нашего экономического сотрудничества – особенно в сфере высоких технологий, в которых и Литва, и Израиль могут поделиться огромным прогрессом», – заявил литовский премьер.

В ходе визита премьер Литвы не посещал палестинские территории.

BNS