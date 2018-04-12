Премьер Литвы в Восточной Украине передал собранную общественниками гумпомощь

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду посетил разоренный войной город Авдеевка в Донецкой области в Восточной Украине и передал партию гуманитарной помощи.

“Главная цель – показать, что мы вместе с Украиной, украинским народом в неравной борьбе, и этот форпост, который сегодня находится здесь, мы понимаем как форпост Европы на Восток. И насколько они будут сильными, насколько они смогут защищать и свое государство, и демократию, это для нас очень важно”, – сказал С. Сквярнялис журналистам в Восточной Украине.

Глава правительства впервые посетил восточную часть Украины. Город Авдеевка находится вблизи разделительной линии между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

По словам С. Сквярнялиса, страшно смотреть на разрушенные артобстрелами в XXI веке в Европе многоквартирные дома, невозможные условия жизни людей.

Премьер посетил отремонтированную на средства Литвы амбулаторию, оборудованную на собранные волонтерами средства детскую игровую площадку, передал передатчики цифрового наземного телевидения, чтобы украинцы могли вещать на территории, которые контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты.

Гуманитарную помощь жителям Авдеевки и военнослужащим передал и прибывший вместе с С. Сквярнялисом представитель общественной организации Blue/Yellow. Общая сумма гумпомощи составляет порядка 100 тыс. евро.

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский пожаловался литовским журналистам, что некому восстанавливать разрушенный город.

“Существует большая проблема, потому что ведутся боевые действия, приезжают и стреляют, зарплата упала. Поэтому немного желающих сюда приехать и строить, эта проблема даже больше, чем деньги”, – сказал он.

“Конечно, это не означает, что мы не строим, мы строим, однако не с такой скоростью, как хотелось бы, а когда нет конкуренции, это сложно”, – сказал глава администрации.

По его словам, в прошлом году удалось построить мост, начать прокладку дорог, водопровода, газовой трассы, идет строительство школы, больницы, спортивной площадки.

“Все происходит, но слишком медленно”, – сказал П. Жебровский.

Он рассказал, что делегация Донецкой области посетила Литву в поисках инвесторов, но получила отрицательные ответы.

“Литовский бизнес тоже боится ехать сюда”, – выразил сожаление глава администрации Донецкой области.

В среду вечером после визита в Восточную Украину С. Сквярнялис с делегацией отправится в Киев. Здесь в четверг он встретится с премьером Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров “Региональное сотрудничество: объединенные общими целями”.

BNS

Метки: Литва