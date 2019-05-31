Премьер Литвы: важно наладить авиасообщение между Тбилиси и Вильнюсом

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в четверг встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече подчеркнули, что важно наладить авиасообщение между Тбилиси и Вильнюсом.

В сообщении правительства говорится, что прямые рейсы между столицами двух стран важны не только для бизнеса, а также для туризма.

С. Сквярнялис также подчеркнул, что Литва поддерживает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО и политически, и практически.

По словам премьера, сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны и безопасности должно только укрепляться. Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Глава грузинского парламента прибыл в Вильнюс с рабочим визитом.

В среду И. Кобахидзе встретился со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, также он должен встретиться с министрами иностранных дел и обороны.

BNS