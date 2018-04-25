Премьер Литвы: возможно будут проблемы с Revolut

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В будущем у Литвы могут быть проблемы с британским стартапом финансовых технологий Revolut, которому Банк Литвы (Центробанк, БЛ) выдал лицензию специализированного банка, заявил баллотирующийся в президенты премьер Саулюс Сквярнялис в среду на мероприятии Ассоциации инвесторов, сообщает портал vz.lt.

«Возможно, у нас будет проблема с Revolut. Но, к сожалению, по-моему мнению, это не было сделано с соблюдением и наших … Не законов, формальная сторона соответствует. Но тех рисков, которые имеются, поскольку те или иные решения должны быть приняты. Лицензия выдана, установлен потолок их роста (…)в течение двух лет. Но после этого никаких ограничений нет, и сейчас, какова структура, каковы цели, кто акционеры и все прочее, все это сегодня рождает вопросы», – цитирует премьера vz.lt.

BNS напоминает, что в декабре Литва первой в Европе предоставила Revolut лицензию специализированного банка, однако, в последнее время этому стартапу приходится развеивать сомнения части политиков по поводу деятельности компании, прозрачности ее планов и возможных связей с Россией.

Сомнения по поводу надежности Revolut в феврале выразил глава Комитета по бюджету и финансам (КБФ) сейма Литвы Стасис Якялюнас. Он считает, что следует еще раз проверить надежность создающей в Литве специализированный банк компании Revolut в плане национальной безопасности, а глава специальной правительственной комиссии заявил, что комиссия пока не намерена это делать, потому что не располагает никакой новой информацией об исходящей от Revolut угрозе для национальной безопасности страны.

Член правления Банка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.

Руководитель Revolut Николай Сторонский, отец которого работает в компании, входящей в российский газовый концерн «Газпром», отрицает рассуждения о возможных связях компании с Россией и утверждает, что она не представляет никаких угроз нацбезопасности Литвы.

Revolut планирует начать деятельность специализированного банка в первой половине этого года. Стартап указывает, что у него уже 4 млн клиентов, а стоимость его операция достигает 4,6 млрд долларов в месяц.

Возможность учредить специализированный банк в Литве появилась в начале 2017 года, когда вступили в силу поправки к закону о банках. Банки этого типа должны отвечать всем требованиям, выдвигаемым к банкам, однако для них предусмотрено более низкое требование уставного капитала – 1 млн евро, а также ограничивается право предоставлять инвестиционные услуги.

BNS

Фото Revolut/ facebook.com