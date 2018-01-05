Премьер Литвы: возможно, Л. Линкявичюс иногда думает, что не является членом правительства

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис отреагировал на скептицизм министра иностранных дел относительно предложенной идеи возобновить работу межправительственной рабочей группы с Россией и заявил, что иногда глава МИД Линас Линкявичюс, наверное, думает, что он не является представителем кабинета министров.

“Министр иностранных дел, иногда он, наверное, думает, что он не является членом правительства, но министр является членом правительства”, – заявил премьер журналистам в четверг в правительстве.

Глава МИД Л. Линкявичюс после озвученной премьером в четверг идеи возобновить деятельность не собиравшейся на заседания шесть лет межправительственной комиссии Литвы и России повторил, что “сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне”. Комиссия во главе с Л. Линкявичюсом и министром транспорта России последний раз собиралась на заседание в октябре 2011 года и, по словам Л. Линкявичюса, из-за того, что российская сторона откладывала заседания, эти заседания больше не проводились.

Предложение С. Сквярнялиса подвергла критике и президент Даля Грибаускайте, назвав идею “безответственной в отношении национальной безопасности”. По словам главы государства, главные стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли должны решаться при участии структур Евросоюза (ЕС).

“Наши точки зрения полностью совпадают, мы говорим о стратегических вещах”, – сказал журналистам С. Сквярнялис, отвечая на вопрос, как он реагирует на критику.

“У нас с президентом нет расхождений во мнениях по применению санкций, у нас с президентом нет расхождений во мнениях по ситуации на Восточной Украине, по необходимости обеспечивать проведение в жизнь Минских соглашений, нет изменений и (в точках зрения) по незаконной оккупации Крыма, по агрессивной риторике (России – ред.). Но иметь политический контакт, не на высшем политическом уровне мы должны”, – подчеркнул он.

Л. Линкявичюс говорит, что не станет комментировать высказывания премьера, и надеется в ближайшее время “спокойно обсудить” и согласовать позиции относительно России.

“Я надеюсь, что мы очень спокойно поговорим по всем этим вопросом, как и должно быть в государстве. Позиции, особенно по вопросам внешней политики, они должны быть согласованы, тогда их можно обнародовать (…) Я надеюсь, что мы спокойно обсудим, и в дальнейшем не будет таких публичных расхождений”, – сказал министр BNS.

Предложивший возобновить политические контакты с Москвой премьер говорит, что литовско-российский диалог мог бы охватывать торговые связи, вопросы энергетики, автоперевозчиков, сельского хозяйства, транспорта, ситуацию литовских учителей в Калининградской области.

По словам дипломатов, мысли возобновить работу комиссии возникали и в 2013 году, но тогда был принято решение, что позиция России относительно неблагоприятной для “Газпрома” реформы газового рынка и проверок поездов неприемлема, и заседание комиссии не состоялось.

BNS

Метки: Литва