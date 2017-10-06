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Премьер Литвы встретится с папой Франциском

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 06, 13:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу в Риме, в Ватикане, встретится с папой Франциском.

Накануне визита в Ватикан глава литовский премьер заявил, что со   Святым Отцом планирует обсудить сотрудничество государств и Церкви, роль государства в защите сакральности религиозных мест, интересов верующих.

С. Сквярнялис пообещал воспользоваться поводом и пригласить папу посетить Литву.

Папа римский посетил Литвы лишь один раз – в сентябре 1993 года гостил папа Иоанн Павел II.

В пятницу также планируется разговор премьера с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролин, посетит могилу Иоанна Павла II и литовской капеллы, встретится с руководством Мальтийского ордена, членами литовской общины.

BNS

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