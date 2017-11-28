Премьер Литвы встретится в Венгрии с премьерами Китая и Хорватии

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в понедельник участвует в проходящей в Венгрии встрече глав правительств 16-ти стран Центральной и Восточной Европы с премьером Китая Ли Кэцяном.

У С. Сквянялиса также состоится отдельная двусторонняя встреча с премьером Китая. Также намечена двусторонняя встреча С. Сквярнялис с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

По словам советника С. Сквярнялиса по вопросам внешней политики Дейвидаса Матулёниса, на встрече с китайским премьером пойдет речь об экспорте литовских продуктов питания в Китай, а также о сотрудничестве в областях логистики и транспорта.

Литовские предприниматели хотели бы экспортировать в Китай мясо и молочные продукты. Эта страна важна для литовского бизнеса как альтернативный рынок после введенного Россией в 2014 году эмбарго на продукты питания.

На встрече с хорватским премьером намечается обсудить развиваемый Хорватией проект терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Хорватии за год предстоит определиться, строить ли терминал СПГ на острове Крка. Контролируемая государством литовская компания Klaipedos nafta хочет инвестировать в предприятие по развитию проекта терминала.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис