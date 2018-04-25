Премьер Литвы выдвинул кандидатуру А. Монкявичюса в министры образования

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис предлагает назначить министром образования, науки и спорта ректора Университета им. Михала Рёмера Альгирдаса Монкявичюса.

«Только что получено официальное представление премьера», – подтвердила BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

По ее словам, сейчас службы проверяют кандидатуру.

«А. Монкявичюс прекрасно знает систему образования, он является активным членом научной общественности, обладает многолетним опытом, управленческими способностями, решимостью продолжать начатые и необходимые изменения — это является мотивами такого выбора», – заявил в среду BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бяржинскас.

С самим А. Монкявичюсом BNS в среду связаться не удалось. В университете сообщили, что он сейчас находится в отпуске за границей и должен вернуться во вторник.

Если он будет утвержден на этот пост, то 62-летний А. Монкявичюс станет министром образования Литвы в четвертый раз.

Он был министром образования в трех правительствах: в 11-ом правительстве премьера Роландаса Паксаса в 2000-2001 годах, в 12-ом правительстве Альгирдаса Бразаускаса в 2001-2004 годах, в 14-ом правительстве премьера Гядиминаса Киркиласа в 2006-2008 годах.

В 2000-2008 годах он дважды избирался в сейме и работал в составе фракции Нового союза (социал-либералов).

С 2010 года он пять лет был деканом Факультета политики и менеджмента Университета им. Михала Рёмера, а в 2015 году был избран его ректором.

Он также работал помощником ректора Шяуляйского университета, был деканом Факультета социальных наук.

Поиск нового министра образования ведется после того, как в начале декабря премьер отправил в отставку занимавшую этот пост до сих пор Юргиту Пятраускене. Тогда должностей также лишились министры культуры и окружающей среды.

Ю. Пятраускене была отправлена в отставку в период, когда более месяца длилась забастовка профсоюза учителей по поводу введения штатной системы оплаты труда.

В адрес бывшего министра звучало много критики по поводу некоторых реформ в системе образования, ее обвиняли в том, что они осуществлялись поспешно, необдуманно без консультаций с учительской общественностью.

Кроме того, в декабре Главная комиссия по служебной этике установила, что Ю. Пятраускене нарушила закон, когда не декларировала сделку с банком и не отстранилась от принятия решений в подчиненных министерству ведомствах, когда на конкурсах публичных закупок победил ее супруг Эвалдас Пятраускас.

Сейчас временно обязанности министра образования выполняет министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

BNS