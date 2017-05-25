Премьер Литвы: я с самого начала не считал, что эта коалиция лучшая

Глава работающего полгода правительства Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что философии “аграриев” и социал-демократов слишком различны, и признал, что не думал, что нынешняя коалиция двух партий лучший вариант. Премьер отметил, что чувствовал желание партнеров по коалиции спровоцировать крах власти.

В интервью порталу 15 min. lt премьер-министр, делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых, повторил, что правительство чаще работает в условиях меньшинства, а сформированное коалиционное большинство с социал-демократами – формальное.

“Да, я был наивен. Действительно думал, что с партнерами по коалиции у нас будет большинство в сейме, и мы сможем спокойной осуществлять согласованную программу. Сейчас я вижу, что это больше формальное большинство. Я чувствую, что новый лидер социал-демократов (Гинтаутас Палуцкас – BNS ) принял решение покинуть коалицию. Конечно, это еще не мнение фракции в сейме, однако если партнеры по коалиции так решат, то нам останется лишь принять их решение”, – рассуждал С. Сквярнялис.

“Я могу ошибаться, но чувствуется желание: “выстави нас”. Социал-демократы не хотят быть теми, которые уходят”, – добавил премьер.

Одновременно он выразил сомнения в возможность формирования правительства меньшинства или нового правящего большинства. В ответ на вопрос, решится ли он возглавить правительство меньшинства, С. Сквярнялис выразил сомнения в том, что это может произойти.

“С другой стороны, я не вижу альтернативы, кто еще мог бы сформировать большинство. Если это потребуется для стабильности государства, то выбора у меня не будет. Все определит то, можно ли будет продолжать реформы. Если это будет невозможно, я не вижу смысла быть премьером”, – сказал глава правительства.

Как утверждает С. Сквярнялис, философии социал-демократов и “аграриев” во многом расходятся – например, подход к управляемым министерствам, социал-демократы смотрят на министерства, как на властный ресурс для удовлетворения партийных интересов.

BNS

Метки: Литва, Премьер Литвы, Саулюс Сквярнялис