Премьер Литвы заявил, что его личное доверие к президенту сильно пошатнулось

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что после того, как президент Даля Грибаускайте отклонила представленного ей кандидата в министры окружающей среды, сильно пошатнулось его личное доверие к главе государства.

По словам премьера, президент отклонила заранее согласованную кандидатуру.

«В данном случае, к сожалению, сильно пошатнулось», — сказал премьер в четверг в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, «это неправительственная война, скорее наоборот».

Премьер добавил, что отклоняя официально представленную кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте, глава государства нарушила действовавшее до сих пор соглашение о согласовании кандидату министров – кандидаты не назывались без предварительного согласования между премьером и президентом.

«Только в том случае, когда было согласовано, лишь только тогда я выдвигал официальный проект декрета, и была эта фасадная встреча, после которой принималось решение», — сказал глава правительства.

По его словам, кандидатура И. Гуджюнайте прошла аналогичные согласования, однако завершилась порицанием со стороны президента.

«Министры непосредственно подчиняются премьер-министру, как я, так и правительство, мы прекрасно знаем, человек какой компетенции сегодня нужен для того или иного министерства. С другой стороны, возможно, решать вопрос о компетенции и знаниях может, вероятно, непосредственный руководитель», – сказал С. Сквярнялис.

BNS